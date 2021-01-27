Режиссер «Ликвидации» назвал личной потерей смерть актера Юрия Лахина

Смерть заслуженного артиста РСФСР Юрия Лахина стала огромной потерей для российского кинорежиссера Сергея Урсуляка. Об этом он сам рассказал в комментарии «Звезде». Режиссер детективного сериала «Ликвидация» выразил уверенность, что случившееся стало трагедией не только для близких актера, но и для всех людей, которые работали с ним.

«Это огромная потеря для нас всех и всех, кто знал его, всех, кто любил Юру, и всех, кто работал с ним. Он был замечательным артистом, я очень сожалею, что за последние годы мы с ним не работали, не встречались», - заявил Урсуляк.

Режиссер подчеркнул, что Лахин был талантливым и разноплановым актером и обаятельным человеком.

«Я очень радовался возможности с ним работать, конечно, это ужасная трагедия, я соболезную всем, кто знал Юру, всем, кто любил Юру, всем близким, родным. Для меня это большая личная потеря», - резюмировал режиссер.

О смерти звезды «Молодежки», «Ликвидации», «Громовых» и «Вечного зова» сообщил в среду, 27 января, драматург Николай Коляда. Актер умер на 69-м году жизни.