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Офтальмохирург предупредила о последствиях COVID-19 для глаз

Анна Назайкина
12:10 27.01.2021
По словам специалиста, коронавирусная инфекция может вызывать изменения слизистой глаз в виде конъюнктивита.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Quinten de Graaf, Unsplash.com
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Врач-офтальмохирург, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова рассказала «Звезде» о том, какие последствия для глаз могут возникнуть у переболевших коронавирусом. Также специалист порекомендовала всем перенесшим COVID-19 обратиться к офтальмологу, чтобы исключить изменения, связанные с органом зрения.

«Ковидная инфекция, действительно, может вызывать изменения со стороны слизистой глаз в виде конъюнктивита . Причем вот эти аллергические конъюнктивиты, о которых мы слышим в уже постковидное время, через несколько недель после заболевания, они могут сопровождать заболевание в целом и в течение периода острого»,- объяснила врач.

Также специалист объяснила, что первичная форма конъюнктивита - это стандартный симптом при течении COVID-19, так как «входными воротами» инфекции может быть слизистая оболочка глаза.

«Кроме того, я очень часто встречаю людей, которые перенесли ковидную инфекцию в средней и тяжелой форме, и у них ухудшается острота зрения ,и меняется оптика глаза, то есть, усугубляются изменения, связанные с хрусталиком»,- сказала Шилова.

Так, по словам офтальмохирурга, может усиливаться катаракта, меняться оптика глаза в сторону большей силы очков. Таким образом человек, который носил очки с небольшим плюсом, после коронавирусной инфекции сталкивается с необходимостью менять очки для чтения на более сильные.

«Истощаются функциональные резервы организма. У нас есть такой процесс аккомодации, который отвечает у нас за зрение вблизи. И нередко в процессе этой инфекции истощаются возможности организма. Человек, который читал без очков, перенес инфекцию и говорит о том, что ему для чтения теперь необходимы очки. Усиливается близорукость, то есть меняется сила стекол»,- заявила специалист.

Также изменения могут происходить и с внутрисосудистым свертыванием. Врач рассказала, что нередко ей приходится замечать у пациентов микротромбозы, нарушения кровообращения в мелких сосудах глазного дна. По словам Шиловой, это ведет к изменениям в поле зрения, к нарушению остроты зрения, появлению затуманивания.

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