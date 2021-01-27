Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

Политолог спрогнозировал дальнейшее развитие отношений России и США после беседы президентов

Ян Брацкий
01:16 27.01.2021
По мнению Дмитрия Суслова, критика официальной Москвы из-за океана будет только усиливаться, тогда как взаимодействие двух государств приобретет избирательный характер.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ministry of Foreign Affairs of Russia, Twitter.com, Globallookpress
Читайте нас на:

Телефонный разговор Владимира Путина и Джо Байдена анонсировал новый этап во взаимоотношениях Москвы и Вашингтона. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил политолог и замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Дмитрий Суслов. По его мнению, власти двух стран будут избирательно взаимодействовать, преимущественно в многосторонних форматах и только там, где существуют общие интересы.

«Этот разговор является отражением той природы российско-американских отношений, которые мы будем наблюдать в период президентства Байдена. Она заключается в более интенсивной критике России по ценностным вопросам, более жестком сдерживании Москвы на постсоветском пространстве и Европе. А с другой стороны - в больших возможностях для избирательного сотрудничества и расширении повестки дня по сравнению с администрацией Дональда Трампа, где не было практического взаимодействия», - считает Суслов.

Главным поводом для разговора и большим успехом политолог считает договоренность двух президентов продлить срок действия СНВ-3 без предварительных условий.

«Это хорошо, что ДСНВ продлевается сразу с приходом Байдена и это создает предпосылки для консультаций между Москвой и Вашингтоном по формированию новой архитектуры контроля над вооружениями в новых условиях. Пять лет на эти консультации есть. Этот разговор показал, что несмотря на общую конфронтационную атмосферу, Россия и США будут взаимодействовать в глобальных вопросах, но общая атмосфера отношений будет ухудшаться», - добавил эксперт.

Телефонный разговор Путина и Байдена состоялся сегодня. Главы государств выразили удовлетворение в связи с обменом дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях

Российский лидер также поздравил Байдена с началом работы на посту президента Соединенных Штатов и отметил, что нормализация отношений между Россией и США отвечала бы интересам обеих стран, а также всего международного сообщества.

Национальные лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки, рассмотрели возможности сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса и других сферах. В Кремле добавили, что беседа лидеров России и США носила деловой и откровенный характер. Президенты условились о поддержании контактов. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
23:50 В стране и мире
Видео
«Символичный шаг»: Косачев оценил достижение договоренности между РФ и США о продлении СНВ-3
23:45 В стране и мире
Байден отшутился в ответ на вопросы журналистов о переговорах с Путиным
22:15 В стране и мире
Видео
Тарифный Майдан: как украинцы отреагировали на троекратное повышение цен на газ
22:02 В стране и мире
Путин поздравил Байдена с началом работы на посту президента США
20:48 В стране и мире
Видео
«Площадка для равноправного диалога»: Толстой рассказал о сохранении полномочий российской делегации в ПАСЕ
Популярное
Популярное
Названы дата и место прощания с комиком Шаляпиным
UFC отстранил Макгрегора на полгода после боя с Порье
Ученые выдвинули неожиданную теорию о дальнейшей эволюции человека
СМИ узнали, что Высоцкий продал права на три свои песни
Ученые назвали эффективное средство для профилактики коронавируса
Назван простой способ диагностики коронавируса в домашних условиях
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.