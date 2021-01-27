Политолог спрогнозировал дальнейшее развитие отношений России и США после беседы президентов

Телефонный разговор Владимира Путина и Джо Байдена анонсировал новый этап во взаимоотношениях Москвы и Вашингтона. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил политолог и замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Дмитрий Суслов. По его мнению, власти двух стран будут избирательно взаимодействовать, преимущественно в многосторонних форматах и только там, где существуют общие интересы.

«Этот разговор является отражением той природы российско-американских отношений, которые мы будем наблюдать в период президентства Байдена. Она заключается в более интенсивной критике России по ценностным вопросам, более жестком сдерживании Москвы на постсоветском пространстве и Европе. А с другой стороны - в больших возможностях для избирательного сотрудничества и расширении повестки дня по сравнению с администрацией Дональда Трампа, где не было практического взаимодействия», - считает Суслов.

Главным поводом для разговора и большим успехом политолог считает договоренность двух президентов продлить срок действия СНВ-3 без предварительных условий.

«Это хорошо, что ДСНВ продлевается сразу с приходом Байдена и это создает предпосылки для консультаций между Москвой и Вашингтоном по формированию новой архитектуры контроля над вооружениями в новых условиях. Пять лет на эти консультации есть. Этот разговор показал, что несмотря на общую конфронтационную атмосферу, Россия и США будут взаимодействовать в глобальных вопросах, но общая атмосфера отношений будет ухудшаться», - добавил эксперт.

Телефонный разговор Путина и Байдена состоялся сегодня. Главы государств выразили удовлетворение в связи с обменом дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях

Российский лидер также поздравил Байдена с началом работы на посту президента Соединенных Штатов и отметил, что нормализация отношений между Россией и США отвечала бы интересам обеих стран, а также всего международного сообщества.

Национальные лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки, рассмотрели возможности сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса и других сферах. В Кремле добавили, что беседа лидеров России и США носила деловой и откровенный характер. Президенты условились о поддержании контактов.