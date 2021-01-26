Посол Индии в РФ заявил, что Россия является важнейшим партнером для республики в военной сфере

Посол Индии в России Венкатеш Варма рассказал «Звезде» о важности военного сотрудничества России и Индии. Также дипломат отметил, что отношения между двумя странами очень крепкие и будут развиваться еще сильнее в будущем на благо региональной и глобальной стабильности.

«Россия - самый важный для нас партнер. Более 60-70% нашего вооружения произведено и поставлено Россией, или же произведено в Индии при поддержке России. Посмотрите на наши ВВС - «Сухой», МиГ-29. Посмотрите на наш ВМФ. Многие наши эсминцы сделаны в России, новые системы, например, подводные лодки построены с российской помощью»,- заявил он.

Варма подчеркнул важность длительных традиций сотрудничества между Индией и Россией. Оно началось почти 60 лет назад и сохранилось до сих пор несмотря на все изменения, которые происходили в мире, заявил он.

«Дружба России и Индии в советский период и после него основана на сотрудничестве в военной сфере. У министра обороны Шойгу и нашего министр обороны Синха отличные отношения, наш министр обороны приезжал Москву в прошлом году, чтобы посетить парад на Красной площади в честь 75-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне, он был почетным гостем и мы были очень горды тем, что отправили наш контингент участвовать в параде в День Победы»,- сказал посол Индии.

Варма добавил, что в Индии ожидают визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в этом году.