Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

«Блестящий организатор»: Ястржембский поделился воспоминаниями о Приходько

Анна Назайкина
13:46 26.01.2021
Бывший вице-премьер РФ ушел из жизни в возрасте 64 лет после долгой болезни.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Дружинин, РИА Новости
Читайте нас на:

Бывший помощник и пресс-секретарь президента России Бориса Ельцина, экс-помощник президента РФ Владимира Путина Сергей Ястржембский поделился со «Звездой» воспоминаниями о Сергее Приходько. Бывший вице-премьер РФ, экс-руководитель аппарата правительства скончался на 65-м году жизни после долгой болезни.

Ястржембский рассказал, что с Приходько он в течение жизни общался очень тесно. Выпускники МГИМО, они оба работали в Министерстве иностранных дел на чешском и словацком направлениях. Также дипломат рассказал, что они встречались в Праге, когда Приходько работал в посольстве Советского Союза. Также оба политика трудились несколько лет в администрации президента РФ и при Б.Н. Ельцине, и при В.В. Путине.

«О нем могу сказать, что это был очень талантливый дипломат с прекрасной профессиональной подготовкой, человек очень сдержанный, с очень специфическим чувством юмора. Блестящий организатор, не случайно он руководил аппаратом правительства РФ. Конечно, это очень горькое известие, большая потеря, хотя мы в общем-то были в курсе, что он давно и тяжело болел», - рассказал Ястржембский.

О том, что Приходько ушел из жизни, стало известно сегодня. Как сообщил «Коммерсантъ», политик страдал от бокового амиотрофического склероза, известного как болезнь Лу Герига.

Напомним, что Приходько занимал должность замглавы администрации президента в 1998-2004 годах, а также помощника президента в 1997-1998 годах и в 2004-2012 годах. После этого занимал посты первого заместителя руководителя аппарата правительства РФ, вице-премьера - руководителя аппарата правительства. В январе 2020 года Приходько был назначен на должность помощника премьер-министра Михаила Мишустина.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
14:51 В стране и мире
Премьер Италии официально подал в отставку
14:15 В стране и мире
Видео
Путин выразил соболезнования в связи со смертью бывшего вице-премьера Приходько
13:35 В стране и мире
Видео
В МВД анонсировали эксперимент по внедрению электронных прав и документов на машину
10:40 В стране и мире
Видео
Российская вакцина от коронавируса будет зарегистрирована более чем в 25 странах
10:15 Спорт
UFC отстранил Макгрегора на полгода после боя с Порье
Популярное
Популярное
Ученые выдвинули неожиданную теорию о дальнейшей эволюции человека
СМИ узнали, что Высоцкий продал права на три свои песни
Ученые назвали эффективное средство для профилактики коронавируса
Названа причина смерти звездного стилиста Александра Шевчука
Назван простой способ диагностики коронавируса в домашних условиях
Врач назвал привычку, которая гораздо опаснее курения сигарет
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.