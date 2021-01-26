«Блестящий организатор»: Ястржембский поделился воспоминаниями о Приходько

Бывший помощник и пресс-секретарь президента России Бориса Ельцина, экс-помощник президента РФ Владимира Путина Сергей Ястржембский поделился со «Звездой» воспоминаниями о Сергее Приходько. Бывший вице-премьер РФ, экс-руководитель аппарата правительства скончался на 65-м году жизни после долгой болезни.

Ястржембский рассказал, что с Приходько он в течение жизни общался очень тесно. Выпускники МГИМО, они оба работали в Министерстве иностранных дел на чешском и словацком направлениях. Также дипломат рассказал, что они встречались в Праге, когда Приходько работал в посольстве Советского Союза. Также оба политика трудились несколько лет в администрации президента РФ и при Б.Н. Ельцине, и при В.В. Путине.

«О нем могу сказать, что это был очень талантливый дипломат с прекрасной профессиональной подготовкой, человек очень сдержанный, с очень специфическим чувством юмора. Блестящий организатор, не случайно он руководил аппаратом правительства РФ. Конечно, это очень горькое известие, большая потеря, хотя мы в общем-то были в курсе, что он давно и тяжело болел», - рассказал Ястржембский.

О том, что Приходько ушел из жизни, стало известно сегодня. Как сообщил «Коммерсантъ», политик страдал от бокового амиотрофического склероза, известного как болезнь Лу Герига.

Напомним, что Приходько занимал должность замглавы администрации президента в 1998-2004 годах, а также помощника президента в 1997-1998 годах и в 2004-2012 годах. После этого занимал посты первого заместителя руководителя аппарата правительства РФ, вице-премьера - руководителя аппарата правительства. В январе 2020 года Приходько был назначен на должность помощника премьер-министра Михаила Мишустина.