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Врач объяснил, как гены влияют на смертность от COVID-19

Светлана Иванова
12:43 26.01.2021
Разный набор хромосом влияет на иммунологические механизмы у мужчин и женщин.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Mosab Shawer, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Гены и половые гормоны во многом определяют иммунологические аспекты, отличающие мужчин от женщин. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. По его словам, эта разница объясняется разным набором хромосом: XX - у женщин и XY - у мужчин.

«Суть в чем, большое количество генов, регулирующих иммунную систему, находится в так называемых половых хромосомах. На женской хромосоме X эти гены есть, на мужской хромосоме Y их нет, поэтому эти гены, регулирующие иммунную систему, а именно врожденный иммунитет, у них (женщин. - Прим. ред.) - в удвоенном количестве, а у мужчин - в единичном количестве, потому что у мужчин хромосомный набор XY», - объяснил врач.

По его словам, этими особенностями объясняется, что мужчины в возрасте после 30 лет примерно в два раза чаще умирают при тяжелом течении коронавируса по сравнению со своими ровесницами.

«У женщин генов, кодирующих иммунный ответ противовирусный, по крайней мере в два раза больше, чем у мужчин, из-за различного хромосомного набора», - подчеркнул Болибок.

Иммунолог обратил внимание и на то, что способность антител проникать внутрь клеток у женщин и у мужчин также разная.

«Чтобы хорошо бороться с вирусом, антитела должны проникать внутрь клетки. У женщин процесс проникновения антител внутрь клетки, туда, где находятся вирусы, происходит лучше, примерно в два раза лучше, чем у мужчин», - добавил доктор.

Из-за этих механизмов женщины легче переносят вирусные инфекции, в том числе вызванные Sars-CoV-2, и быстрее выздоравливают, резюмировал иммунолог.

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