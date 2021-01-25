Небесный перевозчик: кадры испытаний первого российского беспилотного аэротакси

Сегодняшний день можно назвать началом конца эры автомобилей, ездящих по земле. В Москве начались испытания прототипа первого российского летающего дрона-такси. Корреспондент «Звезды» Игорь Лапик принял участие в испытаниях и рассказал о своих ощущениях от полета.

«Во время презентации всем журналистам по очереди разрешили сесть в дрон и подняться в воздух. Правда, от земли отрывались невысоко, сантиметров на тридцать. В целях безопасности выше нельзя, сказали разработчики», - отметил корреспондент.

Сейчас зима и поэтому тестовые полеты пока проходят под крышей — на малой спортивной арене «Лужники». Опытный беспилотник работает по принципу обычного квадрокоптера. У него четыре пропеллера и два маршевых двигателя. Они позволяют ему лететь прямо, не наклоняясь, как квадрокоптер.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Габариты летающего такси сравнимы с обычной машиной. Пассажирский дрон способен поднять в воздух двух взрослых людей, общая грузоподъемность 300 килограммов. В целях безопасности установлен спасательный парашют, который при необходимости мягко опустит на землю машину с пассажирами.

Для работы машины нужна мощная сеть 5G. Управляет аэротакси искусственный интеллект - цифровая система, которая сама распределяет маршруты, обходит препятствия в виде высоких сооружений и не дает летающим автомобилям сталкиваться в небе. Управлять пассажирским беспилотником в случае необходимости может и удаленный оператор, как в компьютерной игре. Пока аккумуляторные батареи позволяют летать на расстояние в 100 километров и подниматься на высоту до 150 метров.

«Ощущение было очень необычное. Оказаться в летательном аппарате без пилотов и рычагов управления - как на ковре-самолете. Пока винты работают, конечно, очень шумно, но в будущем инженеры намерены сделать своё детище в 100 раз тише вертолёта», - рассказал корреспондент «Звезды».

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Заявленная скорость аэротакси - 200 километров в час. К примеру, в любую точку Москвы можно будет попасть всего за 5 минут. Создатели техники говорят, что в скором будущем будет создан целый флот, и искусственный интеллект сможет управлять роем квадрокоптеров-такси. Для этого необходимо создать необходимую инфраструктуру, куда будут входить «дронопорты», специальные парковки и зарядные станции.

Цена полета на аэротакси в будущем может составить всего 20 рублей за километр. Такую услугу смогут предоставлять агрегаторы такси. Однако прежде придется решить ряд юридических вопросов, связанных с безопасностью и создать правила воздушного движения.

Внедрение дронов-такси в жизнь позволит разгрузить городские магистрали и существенно снизить уровень вредных выхлопов, так как электродвигатели не вредят экологии. Также это поможет снять проблему доставки грузов в труднодоступные районы.

Существуют опасения, что в связи с внедрением дронов профессия таксиста станет вымирающей. Однако, по по мнению экспертов, бывшие водители смогут работать на обслуживании воздушного таксопарка. Первые дроны-такси должны появиться над улицами российских городов к 2025 году.