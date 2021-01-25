Основатель музея Высоцкого в Екатеринбурге рассказал, кому принадлежат права на его песни

Коллекционер, основатель музея Владимира Высоцкого в Екатеринбурге Андрей Гавриловский заявил «Звезде», что права на три песни артиста, которые он продал Ярославской филармонии, принадлежат его наследникам.

«Я думаю, песни принадлежат только наследникам, здесь даже речи не возникает, а то, что есть эти документы, это показывает, как раньше было все устроено. Я не думаю, что по этим документам кто-то имеет желание претендовать на творчество Владимира Семеновича - это просто нереально и несерьезно», - заявил коллекционер.

По словам коллекционера, к данным документам не стоит относиться серьезно с точки зрения авторского права, однако они важны для понимания того, каким образом порой расплачивались с Высоцким за концерты.

«Было трудовое соглашение между Высоцким и Ярославской филармонией. То есть как будто филармония заказала у него написать эти песни. Таким образом в филармонии рассчитывались с артистом», - объяснил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что Владимир Высоцкий продал права на три свои песни филармонии Ярославля. Этот факт установили сотрудники музея Высоцкого в Екатеринбурге, анализируя попавшие к ним рукописи барда. Речь идет о композициях «Лапы у ели», «Мангусты» и «Почему аборигены съели Кука».

Документ стал сюрпризом и для администрации Ярославской филармонии. При этом ее директор Лариса Гаврилова выразила сомнение, что культурное учреждение будет претендовать на авторские права на композиции Высоцкого.