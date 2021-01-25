Эксперт допустил возможность пересмотра прав на песни Высоцкого

Продюсер, специалист по авторскому праву Павел Сурков не исключил, что права на три песни Владимира Высоцкого, действительно, могут принадлежать филармонии Ярославля. Вместе с тем, как подчеркнул эксперт в комментарии «Звезде», по фрагментам представленных документов установить это не представляется возможным.

Как пояснил Сурков, культурное учреждение могло получить права на три композиции барда как на ограниченный срок, так и на длительный. Во втором случае принадлежность трех композиций и авторские отчисления за них, действительно, могут подлежать пересмотру, указал продюсер.

«В этом случае авторские отчисления за них будет получать правообладатель, а не наследники, - заявил Сурков, отметив, что сейчас авторские права на эти композиции, как и все остальное наследие Высоцкого, принадлежит двум его сыновьям и актрисе Марине Влади.

Сам факт продажи прав на песни Высоцким Сурков объяснил необходимостью легализовать получение денежных средств от приглашающих организаций.

Ранее в СМИ появилась информация, что Владимир Высоцкий продал права на три свои песни филармонии Ярославля. Этот факт установили сотрудники музея Высоцкого в Екатеринбурге, анализируя попавшие к ним рукописи барда. Речь идет о композициях «Лапы у ели», «Мангусты» и «Почему аборигены съели Кука».

Документ стал сюрпризом и для администрации Ярославской филармонии. При этом ее директор Лариса Гаврилова выразила сомнение, что культурное учреждение будет претендовать на авторские права на композиции Высоцкого.