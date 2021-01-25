Пашаев отреагировал на вызов на допрос по делу о ложных показаниях в процессе Ефремова

Адвокат Эльман Пашаев возмутился фактом вызова его на допрос в качестве свидетеля по делу о ложных показаниях в процессе актера Михаила Ефремова. В разговоре со «Звездой» он подчеркнул, что, как адвоката, его никто не имеет права допрашивать.

«Адвоката допрашивать вообще никто не имеет права, допрашивать по делу... Первый вопрос будет, на каком основании меня допрашивают», - сказал он.

При этом Пашаев уточнил, что является сторонником проверки показаний в ходе резонансного процесса правоохранительными органами.

Ранее сообщалось, что Пашаева вызвали на допрос в ГСУ Москвы 26 января.

В июне 2020 года Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль своего внедорожника и устроил смертельную аварию в центре Москвы. Ефремов был осужден на восемь лет колонии, но позже приговор сократили на полгода.

Из-за показаний свидетелей на процессе, которые сообщили о том, что якобы видели кого-то другого в автомобиле актера, было возбуждено три уголовных дела. Суд в итоге признал эти показания недостоверными. Пашаева после завершения судебного процесса на год лишили адвокатского статуса за публичную активность.