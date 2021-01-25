Марк Рудинштейн рассказал, зачем Высоцкий мог продать права на три свои песни

Заслуженный работник культуры РФ, основатель «Кинотавра», продюсер Марк Рудинштейн, сотрудничавший с Владимиром Высоцким, рассказал, зачем исполнитель мог продать права на свои три песни Ярославской государственной филармонии.

«Дело в том, что есть такая практика... В филармониях есть четкая зарплата. А если тебе хочется как-то увеличить сумму, для этого дела пишутся ноты, пишется песня, хотя она уже давно написана, и сдаются в филармонию, и тебе платят авторские дополнительно за эту песню, потому что ты зарабатываешь на гастролях. Это именно этот случай. Заключается договор, что эта песня написана для Ярославской филармонии, которая выплачивает ему гонорар за написанную песню», - объяснил Рудинштейн.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Владимир Высоцкий продал права на три свои песни филармонии Ярославля. Речь идет о композициях «Лапы у ели», «Мангусты» и «Почему аборигены съели Кука». Проведенная экспертиза подтвердила подлинность найденных документов. Таким образом, формально филармония могла претендовать на авторские права.

В свою очередь, директор Ярославской государственной филармонии Лариса Гаврилова заявила «Звезде», что данная информация стала для нее сюрпризом. Как происходила оплата гонораров выступавшим, сейчас неизвестно, отметила она. Гаврилова также выразила сомнение, что учреждение будет оформлять авторские права.