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В филармонии Ярославля не готовы заявлять о правах на песни Высоцкого

Светлана Иванова
13:29 25.01.2021
Для предметного разговора нужно поднимать архивы с документами, заявила директор Ярославской государственной филармонии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Aleksandr Sternin, Russian Look, Globallookpress
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Информация о том, что Владимир Высоцкий продал права на свои три песни филармонии Ярославля, стала сюрпризом для администрации этого культурного учреждения. Об этом в комментарии «Звезде» рассказала директор Ярославской государственной филармонии Лариса Гаврилова.

По ее словам, известный бард приезжал в Ярославль с концертом в 1979 году. Кроме Высоцкого в мероприятии принимала участие группа Стаса Намина «Цветы». Однако о том, как происходила оплата гонораров выступавшим, сейчас ничего не известно, отметила Гаврилова.

Директор филармонии подчеркнула, что для предметного разговора нужно поднимать архивы с документами и законодательные документы по авторскому праву тех лет.

«Что из себя предполагают авторские права? По идее, если учреждение оплатило музыку, стихи, вообще это является собственностью учреждения. Но чтобы это понимать, надо видеть этот договор. Это все (документы. - Прим. ред.) поднимать, смотреть, изучать», - указала Гаврилова.

Директор филармонии также выразила сомнение, что учреждение будет оформлять авторские права, однако с точки зрения исторической справедливости установить, кому принадлежат указанные композиции, может быть интересно.

«Я так думаю, что оформлять авторские права мы не будем, это столько лет было достоянием общедоступным. Конечно, для истории это надо посмотреть, поднять документы, какие-то законодательные документы по авторскому праву тех лет», - добавила Гаврилова.

Ранее в СМИ появилась информация, что Владимир Высоцкий продал права на три свои песни филармонии Ярославля. Этот факт установили сотрудники музея Высоцкого в Екатеринбурге, анализируя попавшие к ним рукописи барда. В соответствии с документом речь идет о композициях «Лапы у ели», «Мангусты» и «Почему аборигены съели Кука».

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