«Молчаливый был»: сосед рассказал о комике Шаляпине

Сосед Александра Шаляпина Сергей рассказал телеканалу «Звезда», что комик был необщительным человеком.

«Он молчаливый всегда был. Глубоко с ним не общался, не контактировал», - уточнил мужчина.

Также, по словам соседа, в последний раз он видел Шаляпина в октябре-ноябре прошлого года. О смерти артиста узнал от других жильцов.

«Я просто выходил в коридор - там девушка кричала-визжала. И слышал, что сосед вызывал по телефону полицию», - сказал он.

Шаляпин был найден мертвым в своей квартире в понедельник, 25 января. Позднее его директор сообщила, что у артиста была депрессия и он лечился от алкоголизма.