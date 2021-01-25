«Молчаливый был»: сосед рассказал о комике Шаляпине
Также, по словам соседа, в последний раз он видел Шаляпина в октябре-ноябре прошлого года. О смерти артиста узнал от других жильцов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Сосед Александра Шаляпина Сергей рассказал телеканалу «Звезда», что комик был необщительным человеком.
«Он молчаливый всегда был. Глубоко с ним не общался, не контактировал», - уточнил мужчина.
Также, по словам соседа, в последний раз он видел Шаляпина в октябре-ноябре прошлого года. О смерти артиста узнал от других жильцов.
«Я просто выходил в коридор - там девушка кричала-визжала. И слышал, что сосед вызывал по телефону полицию», - сказал он.
Шаляпин был найден мертвым в своей квартире в понедельник, 25 января. Позднее его директор сообщила, что у артиста была депрессия и он лечился от алкоголизма.