«Создавал других людей»: Бабенко рассказала о работавшем со звездами стилисте Шевчуке

Работавший со знаменитостями стилист Александр Шевчук был очень талантливым человеком. Об этом телеканалу «Звезда» рассказала его подруга, актриса Алена Бабенко.

«То, что он мне показывал, - и для Аллы Пугачевой, и для Лаймы Вайкуле, и для других артистов, - он действительно создавал из них других людей. У него был такой талант», - подчеркнула она.

Также актриса отметила, что очень быстро подружилась с Шевчуком. Он, по ее мнению, был неуемным человеком.

«Он сумасшедший, влюбленный в свою работу. Кроме того, что он профессионал, он еще и человек-импровизация», - сказала Бабенко.

Артистка сообщила, что никогда не видела Шевчука в угнетенном состоянии духа.

«Да, у него был сложный характер. Но я люблю людей с характером. Меня не смущает, что они могут быть взрывными... Я благодарна судьбе, что была с ним знакома», - добавила Бабенко.

О смерти стилиста ранее сообщила Лайма Вайкуле. Мужчине было 54 года. Он работал с Аллой Пугачевой, Ларисой Долиной, Земфирой, Валерием Меладзе, Филиппом Киркоровым и другими знаменитостями.