Эксклюзив Директор Шаляпина рассказала о длительной депрессии у артиста Иван Линдеманн По словам Марии Малякиной, в последнее время стендапер лечился от алкоголизма. © Фото: 1st_group_mr_shalyapin, VK Читайте нас на: Директор стендап-комика Александра Шаляпина раскрыла причины его смерти. По словам Марии Малякиной, у артиста была затяжная депрессия. «Он находился в депрессии, жена все подтвердила. Мы с ним давно не общались. Последнее время он был в реабилитации, лечился от алкоголизма. Вышел в четверг, приехал домой и не оправился», - сказала она телеканалу «Звезда». Также Малякина уточнила, что у Шаляпина были подтвержденные концерты на февраль. Артист был найден мертвым в своей квартире в Москве. Тело Шаляпина обнаружила его супруга. Мужчине был 41 год. Обстоятельства его смерти выясняются. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика