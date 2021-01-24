Микробиолог развеял самые популярные мифы о вакцинации от COVID-19

Опровергнуть мифы о вакцинации и все же подтвердить необходимость посещения медицинского кабинета для прививки от инфекции коронавируса для читателей «Звезды» помог микробиолог Евгений Плисов.

Миф первый: можно ли не носить маску после того, как тебе сделали прививку. Как объяснил специалист, у провакцинировавшегося человека сразу же возникает ощущение, что он абсолютно защищен и ему можно не надевать маску, и со всеми общаться, целовать и обниматься.

«Любая вакцина создает условия роста для твоего организма, чтобы ты мог защититься от внутренней инфекции. И очень часто твой шанс заболеть зависит в принципе от того, какую дозу вируса ты схватишь в конкретный момент. И даже если ты схватишь тонну этого вируса, ты можешь немножко поболеть. А у вакцины система защиты - 92%. То есть все равно есть 5%-процентный шанс, что вакцина на вас как-то так неправильно подействовала, все же остается», - прокомментировал ученый, заметив, что маску надевать по-прежнему нужно.

Если даже человек привит и заболел при этом бессимптомно, то вакцина и маска снизят шанс, что у пациента будут какие-то осложнения. При этом он сам все равно может стать источником заражения. Поэтому нужно просто соблюдать правила какого-то инфекционного тона, заметил микробиолог.

Миф второй: можно ли было так быстро создать эффективную вакцину? Евгений Плисов пояснил, что сомнения людей в данном случае тоже понятны, поскольку обычно создание вакцины занимает 3-5-10 лет. Соответственно, многие люди думают, что если вакцину создали за полгода или год, она банально не будет работать.

«Чаще всего все это долгое время у специалистов занимает исследование вакцины на предмет ее полной безопасности и не вызывания никаких серьезных побочных эффектов. Но сейчас важно понимать, что по всему миру идет пандемия и ждать 10 лет никто не может. А от вируса умирают миллионы людей по всему миру. Поэтому вакцина была создана в рекордно короткий срок», - сказал микробиолог.

Миф третий: те, кто привился, рискуют заболеть коронавирусом даже чаще, чем не привитые. Как заявил специалист, этот вопрос возникает от незнания человеком того, как работает вакцина и из чего она состоит. Современные вакцины, которые есть на российском рынке, не содержат коронавируса вообще. Туда добавлен известный всем российским специалистам аденовирус, а от самого COVID-19 - только маленькая его генетическая конструкция, которая к нему имеет опосредованное отношение.

Миф четвертый: у вакцины очень много побочных эффектов и она может навредить. Побочные явления есть у любого медицинского препарата. Никаких серьезных побочных явлений от российских вакцин от коронавируса зафиксировано еще не было. Самое большое, что может возникнуть - это незначительный подъем температуры. Слухи о том, что от препарата может быть анафилактический шок на фоне аллергии, также беспочвенны, поскольку такой такой шок можно получить даже в стоматологическом кабинете, когда врач вкалывает анестезию.

Миф пятый: вакцина - это «чипирование» населения Земли с целью уничтожения людей. Как справедливо заметил микробилог, такие высказывания на уровне бреда ему даже неловко комментировать.

«Если вы боитесь "чипирования" от нашего правительства РФ, то пусть вас чипирует Билл Гейтс», - сказал научный работник.

К тому же, согласно законам физики, известным даже восьмикласснику, никакой луч ни от какого чипа не может создать волны такой длины, чтобы от вас куда-то передавать информацию и потом убить организм. Да к тому же еще и от совершенно невидимого чипа, который никак не может содержаться в растворе.