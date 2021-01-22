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Эксперт назвала причину роста цены на хлеб и муку

Анна Берестовая
03:33 22.01.2021
С 15 февраля вводится экспортная пошлина на пшеницу в Российской Федерации.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com
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Доцент кафедры Финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова рассказала об изменениях стоимости пшеницы на рынке. Она указала, что в последние годы цены на пшеницу растут во всем мире. Если посмотреть данные Всемирного банка, то ежегодно среднегодовая мировая цена пшеницы увеличивается.

В 2018 году она оценивалась в 204 доллара за тонну. В 2019 году эта цифра составила 211 долларов и в 2020 году цена составила в среднем 228 долларов.

«Тенденция к росту мировых цен на пшеницу, скорее всего, будет сохраняться. Точно такой прогноз дает Всемирная продовольственная организация», - указала эксперт.

Сегодня, в связи с тем, что с 15 февраля вводится экспортная пошлина на пшеницу в Российской Федерации, производители пшеницы реагируют на предстоящее событие. В связи с этим продавцы либо придерживают пшеницу, либо повышают цены на продукт. Сейчас цены уже выросли более чем на 3%.

«Растут цены на пшеницу, соответственно, будут расти и цены всех продуктов, всех изделий, где она используется», - обозначила эксперт.

Ранее сообщалось, что российское правительство выделит более 4,5 миллиарда рублей для стабилизации цен на муку и хлеб. Ранее уже были предприняты меры по сдерживанию цен на масло и сахар.

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