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Диетолог предупредила об опасности пальмового масла

Светлана Иванова
14:00 22.01.2021
Пальмовое масло улучшает вкус продукта питания, что приводит к перееданию.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Samsul Said, AFLO, Globallookpress
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Чрезмерное употребление пальмового масла приводит к росту уровня холестерина в организме, что чревато появлением атеросклероза, тромбоза и развитием сердечно-сосудистых заболеваний в целом. Об этом в комментарии «Звезде» предупредила спортивный диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

Она подчеркнула, что по составу пальмовое масло представляет собой растительный жир, причем процент содержания жира в нем намного больше, чем в сале. С точки зрения физиологии человеку нужно ежедневно потреблять определенное количество жирных кислот, однако из-за повсеместного добавления пальмового масла в продукты питания это несет угрозу здоровью.

«Добавляют пальмовое масло сейчас практически во все продукты. Чтобы его избежать, нужно обязательно читать состав на продукты питания. Пальмовое масло часто присутствует в мороженом, кондитерских изделиях, конфетах, печенье, тортиках, пирожных», - пояснила диетолог.

Она добавила, что растительный жир увеличивает срок хранения продукта, снижает его себестоимость и улучшает вкус, поэтому часто используется производителями продуктов питания.

«Пальмовое масло улучшает вкус продукта и вызывает переедание, то есть вы съедите больше этого продукта. Соответственно, это может вызвать ожирение, если есть проблемы с лишним весом», - указала Писарева.

Кроме того, по словам диетолога, есть исследования, что злоупотребление гидрогенизированным пальмовым маслом, широко применяемым в индустрии быстрого питания, может вызвать онкологические заболевания.

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