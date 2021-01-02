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«От него исходило свечение»: Фатеева рассказала о дружбе с Кореневым

Иван Линдеманн
16:11 02.01.2021
По словам артистки она до сих пор не может прийти в себя после новости о смерти актера.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Slon, Kino-teatr

Владимир Коренев был замечательным артистом. Об этом телеканалу «Звезда» рассказала Наталья Фатеева. Актриса подчеркнула, что нередко проводила время с семьей Коренева.

«Часть жизни, когда я с Володей имела возможность встречаться, общаться с его женой, в театр ходить, смотреть спектакли, в которых он играл, в фильмах - он был замечательным артистом... Он был красивым, обаятельным, от него всегда исходило какое-то свечение, потому что он был прекрасным и артистом, и человеком», - сказала она.

Также, по словам Фатеевой, она до сих пор не может прийти в себя после новости о смерти актера.

«Я когда услышала о смерти, внутри все оборвалось», - подчеркнула артистка.

Владимира Коренева не стало в субботу, 2 января. Актер скончался на 81 году жизни. Соболезнования родным и близким артиста выразил Владимир Путин. Президент заявил, что в истории культуры страны навсегда останутся талантливые и запоминающиеся работы Коренева. О дате и месте прощания с актером будет сообщено дополнительно. Об этом заявили в пресс-службе Электротеатра Станиславский.

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