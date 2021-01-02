Вирусолог объяснил, почему заболеваемость ОРВИ может быть связана с группой крови

Вирусолог Алексей Аграновский сообщил, что группа крови человека может влиять на заболеваемость ОРВИ. Но, как он рассказал телеканалу «Звезда», на 100 процентов это пока не доказано.

«Это любопытно, и какие-то корреляции возможны, но, с чем они связаны напрямую, с этим обстоятельством (группа крови - прим.ред.) или с чем-то, чего мы не знаем, не совсем ясно. Между всем можно найти какие-то статистические корреляции, но, если это действительно существенно, это надо изучать, и только тогда можно будет сделать какие-то выводы», - уточнил он.

Ранее о связи группы крови с заболеваемостью ОРВИ сообщили ученые, занимающиеся данной проблемой. По их мнению, группа крови оказывает прямое влияние на иммунитет и способность организма противостоять опасным инфекциям за счет выработки защитного белка интерферона. Выяснилось, что самый сильный иммунитет у носителей IV группы крови, а вот обладатели II группы чаще других подвержены заболеваниям.