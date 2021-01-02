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Вирусолог объяснил, почему заболеваемость ОРВИ может быть связана с группой крови

Иван Линдеманн
15:08 02.01.2021
По словам Алексея Аграновского, на 100 процентов это не доказано.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Kartik Byma, Keystone Press Agency, Globallookpress

Вирусолог Алексей Аграновский сообщил, что группа крови человека может влиять на заболеваемость ОРВИ. Но, как он рассказал телеканалу «Звезда», на 100 процентов это пока не доказано.

«Это любопытно, и какие-то корреляции возможны, но, с чем они связаны напрямую, с этим обстоятельством (группа крови - прим.ред.) или с чем-то, чего мы не знаем, не совсем ясно. Между всем можно найти какие-то статистические корреляции, но, если это действительно существенно, это надо изучать, и только тогда можно будет сделать какие-то выводы», - уточнил он.

Ранее о связи группы крови с заболеваемостью ОРВИ сообщили ученые, занимающиеся данной проблемой. По их мнению, группа крови оказывает прямое влияние на иммунитет и способность организма противостоять опасным инфекциям за счет выработки защитного белка интерферона. Выяснилось, что самый сильный иммунитет у носителей IV группы крови, а вот обладатели II группы чаще других подвержены заболеваниям.

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