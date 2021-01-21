Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

Лечение аллергии «кототерапией» может довести до реанимации

Светлана Иванова
16:43 21.01.2021
Таким образом можно усугубить состояние, вплоть до попадания в реанимацию.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Val Thoermer, imageBROKER, Globallookpress
Читайте нас на:

Врачи в большинстве случаев не советуют применять «кототерапию» для лечения аллергии на котов. Как заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в комментарии «Звезде», таким образом можно усугубить состояние, вплоть до серьезных приступов бронхиальной астмы и попадания в реанимацию.

Как объяснил медик, первое положение при возникновении аллергических заболеваний - это разорвать контакт с аллергеном.

Врач подчеркнул, что аллергия на котов плохо поддается лечению, а ожидать появления вакцины тоже не стоит.

«Неоднократно были сообщения о том, что сейчас разрабатывается вакцина, даже где-то противоаллергическая вакцина разработана, и слухи ходили, что ее даже в Россию завозят и применяют, но я прямо отличных результатов не видел», - добавил Болибок.

Как объяснил врач суть заболевания, аллергия возникает при нарушениях в регулировке иммунной системы, когда в организме вырабатываются неправильные антитела против внешних антигенов.

Ранее СМИ сообщили о том, что 26-летняя москвичка вылечилась от аллергии с помощью «кототерапии». Заведя котенка и столкнувшись с первыми признаками астмы, девушка отправилась на сеанс к психологу, который объяснил появившееся недомогание психосоматической реакцией. Специалист посоветовал хозяйке проводить с котенком больше времени. Через шесть недель «кототерапии» у москвички исчезли все проявления аллергии.

К слову, аллергия на кошек возникает у людей достаточно часто. В слюне, на эпителии, в секретах сальных и анальных желез животного содержится белок-аллерген. Кошки вылизывают себя, распределяя вещество по всему шерстному покрову. Из-за маленького размера аллергены легко переносятся по воздуху, оседают на одежде и даже попадают в еду человека.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.