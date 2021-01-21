Лечение аллергии «кототерапией» может довести до реанимации

Врачи в большинстве случаев не советуют применять «кототерапию» для лечения аллергии на котов. Как заявил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в комментарии «Звезде», таким образом можно усугубить состояние, вплоть до серьезных приступов бронхиальной астмы и попадания в реанимацию.

Как объяснил медик, первое положение при возникновении аллергических заболеваний - это разорвать контакт с аллергеном.

Врач подчеркнул, что аллергия на котов плохо поддается лечению, а ожидать появления вакцины тоже не стоит.

«Неоднократно были сообщения о том, что сейчас разрабатывается вакцина, даже где-то противоаллергическая вакцина разработана, и слухи ходили, что ее даже в Россию завозят и применяют, но я прямо отличных результатов не видел», - добавил Болибок.

Как объяснил врач суть заболевания, аллергия возникает при нарушениях в регулировке иммунной системы, когда в организме вырабатываются неправильные антитела против внешних антигенов.

Ранее СМИ сообщили о том, что 26-летняя москвичка вылечилась от аллергии с помощью «кототерапии». Заведя котенка и столкнувшись с первыми признаками астмы, девушка отправилась на сеанс к психологу, который объяснил появившееся недомогание психосоматической реакцией. Специалист посоветовал хозяйке проводить с котенком больше времени. Через шесть недель «кототерапии» у москвички исчезли все проявления аллергии.

К слову, аллергия на кошек возникает у людей достаточно часто. В слюне, на эпителии, в секретах сальных и анальных желез животного содержится белок-аллерген. Кошки вылизывают себя, распределяя вещество по всему шерстному покрову. Из-за маленького размера аллергены легко переносятся по воздуху, оседают на одежде и даже попадают в еду человека.