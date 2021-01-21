Цельное или обезжиренное: врач рассказала, какое молоко полезнее

Врач-валеолог Надежда Чернышова рассказала «Звезде», что при употреблении молока лучше делать выбор в пользу более натурального продукта.

По словам специалиста, негативных последствий для организма от употребления продукта независимо от жирности быть не должно, за исключением тех людей, у которых есть ферментная недостаточность.

«Обезжиренное молоко употребляют те, кто следит за количеством употребляемых калорий и хочет снизить или удержать вес. Но возможно, что употребление молока нормальной жирности также может вписаться в количество необходимых калорий», - сказала Чернышова.

Врач акцентировала, что категорических медицинских запретов или рекомендаций по употреблению молока нет и каждый должен выбирать то, что больше нравится.

«Чем натуральнее продукт, тем больше в нем пользы. Чем меньшей обработке он подвергся, тем лучше. Если вы пьете молоко от одной конкретной коровы и знаете в каких условиях она содержалась, то это намного полезнее, чем продукт, прошедший многократную и разнообразную промышленную обработку», - пояснила специалист.

Чернышова добавила, что делать выбор в пользу натурального молока также нужно потому, что в нем содержится большое количество полезных биологически- активных компонентов, которые необходимы организму.