Эксперт рассказал, как кондиционер поможет защитить от вирусов

Кондиционеры, которые летом охлаждают воздух в помещении, зимою действительно можно использовать для обогрева и в этом случае они могут быть даже гораздо эффективнее обогревателя. Однако, пояснил «Звезде» технический директор климатической компании Дмитрий Воловенко, нужно учитывать, что не все кондиционеры могут эффективно работать при низких температурах.

«Если кондиционер не инвенторный, то на обогрев его можно включить всего до -5...-7 градусов. Если кондиционер инвенторный, то чаще всего - до -15. Бывают и такие, которые могут работать и при более низких температурах. Но я все-таки не рекомендую использовать кондиционеры при температуре наружного воздуха ниже, чем указано в инструкции. Так как это может привести к поломке», - рассказал эксперт.

Что касается стимулирования распространения вирусных респираторных заболеваний, в частности коронавируса, то кондиционер не является источником появления микробов в помещении и никак не может повлиять на этот процесс.

«Наоборот, сейчас все больше кондиционеров оснащены системой фильтрации воздуха, что, делает воздух в помещении гораздо чище. Я даже рекомендую подобные кондиционеры использовать в период распространения коронавируса как очиститель воздуха», - заявил Дмитрий Воловенко.

Для того, чтобы кондиционер начал работать для очистки помещения, объяснил специалист, нужно запустить в приборе режим вентиляции без включения компрессора наружного блока