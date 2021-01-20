Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

Врач рассказала, чем грозит чрезмерное увлечение антисептиками

Анна Берестовая
02:46 20.01.2021
Иммунолог объяснила, что антисептические средства могут разрушать здоровый кожный барьер.
Врач рассказала, чем грозит чрезмерное увлечение антисептиками
© Фото: pixabay.com
Читайте нас на:

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала «Звезде», что нужно быть осторожнее с применением антисептических средств. Специалист указала, что такие средства, несмотря на их полезность, при чрезмерном употреблении только вредят иммунитету и организму в целом.  

«Если мы злоупотребляем химическими веществами, это негативно влияет на слизистую носа и на слизистую дыхательных путей всех, кто находится в помещении. Все эти вещи достаточно токсичны...они не природны, не физиологичны для нас, и у людей начинается раздражение», - обозначила эксперт.

Ярцева подметила, что проявления такого раздражения часто путают с аллергией. Она также назвала причины подобного эффекта.

«Если люди злоупотребляют анисептиками, то у них разрушается кожный барьер», - сообщила Ярцева.

Врач объяснила, что кожа покрыта большим числом микроорганизмов. Если постоянно убивать естественные для человека, здоровые бактерии, то нарушается баланс и на актуальное место «прибегают грибки». Вместе с ними или вместо них часто возникает сухость кожи и различные кожные заболевания.

Ранее эксперт указывала, что в процессе эволюции иммунная система человека сформировалась при контакте с факторами окружающего мира, в частности живущими вне и внутри человека вирусами и бактериями. А также указала на то, что эта система не будет развиваться и не будет находиться в состоянии готовности, если поддерживать излишнюю стерильность.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
03:01 Армия
Видео
В Таджикистане на крупнейшей военной базе РФ за рубежом началась вакцинация от COVID-19
02:35 В стране и мире
Видео
«И птицы затихли»: как выглядит Вашингтон перед инаугурацией Байдена
01:20 В стране и мире
«США вышли за рамки приличия»: посол РФ прокомментировал санкции по «Северному потоку-2»
00:51 В стране и мире
Потенциальный госсекретарь США поддержал идею предоставления Украине американских вооружений
23:32 В стране и мире
Директор ЦРУ уходит в отставку
Популярное
Популярное
Ученый сообщил о разгадке тайны лох-несского чудовища
Видео
Мелания Трамп обратилась к американцам с последней просьбой
Ученые назвали самый вредный для Земли кофе
Видео
Специалист ВОЗ назвал пандемию COVID-19 платой за глобализацию
В ВОЗ заявили о нахождении мира на грани катастрофической ошибки
Инфекционист оценил воздействие морозов на коронавирус
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.