Врач рассказала, чем грозит чрезмерное увлечение антисептиками

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала «Звезде», что нужно быть осторожнее с применением антисептических средств. Специалист указала, что такие средства, несмотря на их полезность, при чрезмерном употреблении только вредят иммунитету и организму в целом.

«Если мы злоупотребляем химическими веществами, это негативно влияет на слизистую носа и на слизистую дыхательных путей всех, кто находится в помещении. Все эти вещи достаточно токсичны...они не природны, не физиологичны для нас, и у людей начинается раздражение», - обозначила эксперт.

Ярцева подметила, что проявления такого раздражения часто путают с аллергией. Она также назвала причины подобного эффекта.

«Если люди злоупотребляют анисептиками, то у них разрушается кожный барьер», - сообщила Ярцева.

Врач объяснила, что кожа покрыта большим числом микроорганизмов. Если постоянно убивать естественные для человека, здоровые бактерии, то нарушается баланс и на актуальное место «прибегают грибки». Вместе с ними или вместо них часто возникает сухость кожи и различные кожные заболевания.

Ранее эксперт указывала, что в процессе эволюции иммунная система человека сформировалась при контакте с факторами окружающего мира, в частности живущими вне и внутри человека вирусами и бактериями. А также указала на то, что эта система не будет развиваться и не будет находиться в состоянии готовности, если поддерживать излишнюю стерильность.