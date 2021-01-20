Диетолог рассказала о необходимых продуктах для прививающихся

Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала «Звезде», что при подготовке к вакцинации нужно строго следить за потреблением белка, так как именно он способствует синтезу антител.

«Если в повседневной жизни у человека сбалансированный рацион питания, то содержание белка в организме будет достаточно для синтеза антител и специально его увеличивать не нужно», - сказала специалист.

По словам Кругловой, людям, у которых есть аллергия, необходимо на период подготовки к прививке исключить продукты, которые могут ее спровоцировать.

В числе продуктов, которые не вызывают аллергическую реакцию, но могут повышать вероятность ее развития, оказались соль, острые специи, кофеин и различные красители.

«После вакцинации нужно употреблять продукты, которые содержат в достаточном количестве антиоксиданты, в частности витамин С. Все эти вещества содержатся в овощах, фруктах и ягодах. В течение дня их употреблять нужно не менее 500 граммов», - подчеркнула диетолог.

Кроме того, следует соблюдать питьевой режим. Особенно если происходит повышение температуры. Рекомендуется пить воду, несладкий морс и травяные чаи.