Врач назвала простой способ решить проблемы со здоровьем при удаленке

Дистанционный формат работы усугубляет проблемы, вызываемые сидячим образом жизни. Об этом заявила врач-терапевт, кандидат медицинских наук Наталья Липина в комментарии «Звезде». Как объяснила медик, многим сотрудникам сложно организовать правильный режим труда и отдыха, поэтому переход на удаленку нередко снижает их двигательную активность и способствует перееданию.

Недостаток физической нагрузки и погрешности в питании, в свою очередь, приводят к росту проблем с позвоночником, появлению запоров, дестабилизации давления и набору веса.

Причем, как подчеркнула врач, набирают вес даже те люди, которые никогда не сталкивались с лишними килограммами на талии.

«Повышение веса. Набирают вес даже люди без склонности к ожирению, это их беспокоит, потому что они никогда не работали, не боролись с этой проблемой, поэтому приходится как-то понимать, что теперь делать с весом повышенным», - отметила терапевт.

Малоподвижный образ жизни приводит к нарушениям в работе кишечника, или так называемому синдрому ленивого кишечника.

«Чтобы моторика была живая, хорошая, и не было так называемого ленивого кишечника, нужна подвижность, и как физкультура и просто ходьба. Фиксируются нарушения работы кишечника и склонность к запорам», - заявила врач.

По словам терапевта, чтобы нивелировать многие проблемы, вызванные удаленным форматом работы, достаточно делать короткие паузы во время рабочего дня.

«Если какая-то интересная работа, то человеку трудно от нее оторваться. Ставить таймер, в идеале каждые 40 минут встать, походить, постоять, то есть нужна смена положения тела, как раз в это время можно разгрузить глаза, сделать легкую гимнастику. Как для глаз, так и для поясницы, потянуться, сделать легкий променад», - пояснила Липина.

При этом, по ее словам, от человека, безусловно, требуется определенная сила воли, чтобы внести изменения в привычный режим труда и отдыха.