Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

Врач назвала простой способ решить проблемы со здоровьем при удаленке

Светлана Иванова
14:16 20.01.2021
Достаточно правильно организовать режим труда и отдыха, считает терапевт.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: FrankHoermann, SVEN SIMON, Globallookpress
Читайте нас на:

Дистанционный формат работы усугубляет проблемы, вызываемые сидячим образом жизни. Об этом заявила врач-терапевт, кандидат медицинских наук Наталья Липина в комментарии «Звезде». Как объяснила медик, многим сотрудникам сложно организовать правильный режим труда и отдыха, поэтому переход на удаленку нередко снижает их двигательную активность и способствует перееданию.

Недостаток физической нагрузки и погрешности в питании, в свою очередь, приводят к росту проблем с позвоночником, появлению запоров, дестабилизации давления и набору веса.

Причем, как подчеркнула врач, набирают вес даже те люди, которые никогда не сталкивались с лишними килограммами на талии.

«Повышение веса. Набирают вес даже люди без склонности к ожирению, это их беспокоит, потому что они никогда не работали, не боролись с этой проблемой, поэтому приходится как-то понимать, что теперь делать с весом повышенным», - отметила терапевт.

Малоподвижный образ жизни приводит к нарушениям в работе кишечника, или так называемому синдрому ленивого кишечника.

«Чтобы моторика была живая, хорошая, и не было так называемого ленивого кишечника, нужна подвижность, и как физкультура и просто ходьба. Фиксируются нарушения работы кишечника и склонность к запорам», - заявила врач.

По словам терапевта, чтобы нивелировать многие проблемы, вызванные удаленным форматом работы, достаточно делать короткие паузы во время рабочего дня.

«Если какая-то интересная работа, то человеку трудно от нее оторваться. Ставить таймер, в идеале каждые 40 минут встать, походить, постоять, то есть нужна смена положения тела, как раз в это время можно разгрузить глаза, сделать легкую гимнастику. Как для глаз, так и для поясницы, потянуться, сделать легкий променад», - пояснила Липина.

При этом, по ее словам, от человека, безусловно, требуется определенная сила воли, чтобы внести изменения в привычный режим труда и отдыха.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.