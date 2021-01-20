Психотерапевт рассказала, как распознать биполярное расстройство

Число фиксируемых случаев диагностики биполярного аффективного расстройства не увеличилось за последнее время. Уверенность в этом выразила психотерапевт Айна Громова в комментарии «Звезде». Как пояснила врач, в действительности кажущийся рост числа таких случаев связан с увеличением новостей подобной тематики в средствах массовой информации.

«Участились ли сейчас случаи биполярного аффективного расстройства? Нет, не участились, участилось количество упоминаний в СМИ, в Интернете. Слово "биполярка" стало каким-то сленгом, при этом люди на самом деле не понимают, о чем они говорят», - подчеркнула психиатр.

Врач отметила, что для биполярного аффективного расстройства (в прошлом - маниакально-депрессивный психоз) характерно чередование двух разных фаз настроения: маниакальной и депрессивной.

Громова указала, что болезнь обусловлена наследственными факторами и заподозрить ее развитие можно по резкому изменению образа жизни, чаще всего в подростковом возрасте.

«Внезапно у подростка, например, произошли изменения в его обычной жизни, он резко поменялся, то есть скромная тихая девочка-отличница, которая была сконцентрирована на учебе и ничем в жизни не интересовалась, кроме оценок, внезапно начинает вести половую жизнь, ходить по ночным клубам и употреблять наркотики, хотя этого ничего не предвещало», - рассказала доктор.

Она добавила, что при биполярном расстройстве резкое изменение образа жизни, которое можно назвать маниакальной фазой, сопровождается депрессивной.

«Человек ложится на кровать, ни с кем не общается, ничего не хочет, и у него все признаки депрессии», - отметила Громова.

По словам психотерапевта, справиться с биполярным расстройством самостоятельно не получится, необходимо отправляться за помощью к психиатру и подбирать лекарственную терапию, которая поможет жить обычной жизнью.

При этом врач призвала обычных людей не навешивать ярлыки и не ставить диагнозы тогда, когда они в этом ничего не понимают.

«Эпизод какой-то радости, повышенного настроения еще никак не говорит о том, что у человека маниакальная фаза. Если у человека настроение испортилось, это не значит, что у него наступила фаза депрессии», - подчеркнула доктор.

При этом психотерапевт призвала людей чаще прислушиваться к своему настроению и насторожиться, если оно стало переменчивым. Если человек стал совершать поступки, которые для него нехарактерны, если возникло чувство неподконтрольности собственных действий, если жизнью человека управляет его настроение, необходимо обратиться за психиатрической помощью, резюмировала врач.