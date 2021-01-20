Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Эксклюзив

«Выиграют все»: эксперт оценила идею выдачи ипотеки на деревянные дома

Алена Миронова
12:42 20.01.2021
У граждан появится возможность получить кредит по более щадящей ипотечной ставке - 6,5%.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
Читайте нас на:

Президент международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в комментарии «Звезде» позитивно оценила инициативу выдачи ипотеки на покупку деревянных домов.

Эксперт пояснила, что подобная идея обсуждается на разных уровнях уже порядка десяти лет - эту ипотеку уже даже прозвали «деревянной». Идею лоббировали застройщики, которые специализируются на данном виде строительства. Кредиты предлагается выдавать по льготной ставке 6,5%.

«Она не имела большого спроса, поскольку банки неохотно шли на такое кредитование, потому что помимо самой коробки нужно, чтобы был нормальный участок с отведенными коммуникациями и нормальный застройщик, чтобы было понимание того, что деньги не растворятся, а дом будет возведен», - объяснила Радченко.

Говоря о преимуществах данной программы, эксперт подчеркнула, что здесь выигрывают все участники рынка - прежде всего граждане, у которых будет возможность получить кредит по более щадящей ипотечной ставке.

«Сейчас очень большой спрос на загородные строения в связи с пандемией. Все хотят жить за городом, работать удаленно. На волне этого всплеска интереса к загородному строительству, я думаю, это будет в тренде с точки зрения покупательского спроса», - отметила Радченко.

С точки зрения банков у них появится дополнительный повод получать доходы от ипотеки. Конечно же, обратила внимание эксперт, выиграют и сами производители деревянных домов - это прямая поддержка отечественного производителя. В свою очередь, жителям предоставляется возможность пользоваться бескрайними просторами и лесными массивами России.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.