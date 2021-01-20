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Психиатр объяснил, какие болезни развиваются «от нервов»

Светлана Иванова
10:36 20.01.2021
Стрессовый фактор имеет большое значение при гипертонической болезни и гастроэнтерологических заболеваниях.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: CHROMORANGE, Bilderbox, Globallookpress
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Психосоматика играет важную роль при развитии некоторых видов болезней. Об этом рассказал врач-психиатр Игорь Лазарев в комментарии «Звезде».

Как объяснил медик, эмоциональный, стрессовый фактор особенно важен при гипертонической болезни, при гастроэнтерологических заболеваниях в целом и язвенной болезни в частности. Поэтому, по мнению врача, многие расстройства необходимо лечить комплексно, в том числе с помощью назначения антидепрессантов.

В качестве иллюстрации Лазарев вспомнил о случаях, когда назначение лекарств, применяемых для терапии депрессии, в лучшую сторону сказалось на состоянии пациентов, страдающих от гипертонической болезни.

«В поликлинике, когда начали назначать терапевты препараты-антидепрессанты, заметно лучше работа пошла. Вот эти бабушки, которые постоянно к ним ходили, стали спокойнее, приступы реже, давление нормализовалось, понятно, не совсем в норму приходило, но значительно лучше были результаты, психосоматический вклад очевиден», - подчеркнул врач-психиатр.

По мнению Лазарева, гастроэнтерологические заболевания, включая синдром раздраженного кишечника, который становится причиной обращения к профильному специалисту в 60% случаев, также часто связаны с высоким уровнем стресса и зачастую купируются, когда налаживается эмоциональный фон.

По словам психиатра, велика роль психосоматики при хронических болевых синдромах, при депрессии, при истерии. Лазарев привел примеры, когда сильное душевное волнение приводило к болевому синдрому у пациентов, напоминающему приступ аппендицита.

«При истерической реакции возникала боль, напряжение живота, симптомы напоминали аппендицит, а внутри никакого воспаления нет», - пояснил врач.

Лазарев также обратил внимание на сложность диагностики психосоматических расстройств.

«Здесь важно профессиональным взглядом смотреть на проблему, есть ли какое-то психическое расстройство, может ли оно что-то имитировать... Сначала мы все обследуем, если органических причин не находится, а эмоциональный фактор выражен, начинаем с этой стороны лечить», - сказал доктор.

Психиатр добавил, что психосоматические расстройства у пациента ищут в последнюю очередь, когда исключены другие заболевания.

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