Иммунолог рассказала о смертельной опасности стерильных условий для ребенка

Нахождение в стерильных условиях противоречит принципам формирования иммунной системы человека. Об этом в комментарии «Звезде» рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. Как пояснила доктор, основа работы иммунитета представляет собой ответ на контакт с вирусами и бактериями.

«Чем больше человек контактирует, тем больше у него формируется иммунная защита. Вообще иммунная система на планете Земля у человека сформировалась именно в результате взаимодействия с внешними и внутренними факторами, вирусами, бактериями, организмами, которые живут как вне человека, так и внутри его», - пояснила врач.

Ярцева подчеркнула, что в стерильных условиях иммунная система не работает, поскольку отпадает необходимость в ее активизации.

«Если родить ребенка в суперстерильных условиях, держать его там какое-то время, то, как только он выйдет на контакт с внешним миром, он может умереть от банального прикосновения к какой-нибудь поверхности, потому что он просто не сможет противостоять тому количеству бактерий, которые находятся на любом предмете», - указала терапевт.

Она добавила, что в соответствии с замыслом природы ребенок в момент рождения проходит родовые пути матери, где инфицируется некоторыми бактериями. Это запускает иммунную систему новорожденного. В дальнейшем, начиная ползать по полу, ребенок попадает в естественную для него среду. Пол при этом должен быть в меру чистым, а не стерильным, указала врач.