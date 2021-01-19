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Эксперт объяснил рост цен на бензин

Светлана Иванова
13:37 19.01.2021
Повышение розничных цен на бензин в пределах инфляции связано с ростом оптовых цен на топливо.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости
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Рост цен на бензин, наблюдаемый в России в начале января, находится в пределах инфляции. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал президент Российского топливного союза Евгений Аркуша. По словам эксперта, речь идет о среднем удорожании на 15-20 копеек за литр бензина.

«В разных регионах по-разному, 15-20 копеек, в принципе, все в пределах инфляции пока», - указал Аркуша.

Он подчеркнул, что наблюдаемое повышение розничных цен на бензин связано с ростом оптовых цен на топливо с конца декабря 2020 года и начала января 2021 года. По словам эксперта, речь идет об увеличении стоимости одной тонны бензина на восемь тысяч рублей.

«Это привело к так называемому диспаритету оптовых цен, когда оптовые цены становятся очень близкими, а в некоторых регионах превышают розничные. Все это, конечно, толкает розничные цены вверх, но еще раз, подчеркиваю, пока все происходит в пределах инфляции», - указал Аркуша.

По мнению президента Российского топливного союза, на рост цен на бензин влияют объективные причины. Среди них особенности налогообложения, рост акциза (на нефтяное сырье), рост НДПИ (величина налога на добычу полезных ископаемых), а также увеличение экспортного паритета (приблизительное равенство цен на внутреннем рынке и цен на экспортные товары того же вида) в связи со снижением экспортных пошлин, заложенных в параметрах налогового маневра, и отрицательный демпфер.

«Отрицательный демпфер сейчас нефтяные компании выплачивают с каждой тонны топлива, поставленной на внутренний рынок, это, безусловно, хорошо для наполнения бюджета, но, к сожалению, это делает нефтепереработку невыгодной, поэтому и сокращаются и объемы переработки нефти, и объемы производства топлив», - пояснил Аркуша.

При этом эксперт подчеркнул, что за всеми показателями пристально следят в Минэнерго РФ и в других профильных ведомствах, готовые оперативно отреагировать при необходимости.

Ранее о применении в России демпфирующего механизма, используемого в целях сглаживания эффекта колебаний цен на мировом рынке на розничные цены на топливо, напомнил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак. По его словам, ситуация с ценами на бензин как на оптовом, так и на розничных рынках находится на особом контроле.

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