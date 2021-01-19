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Политолог назвал первые шаги Байдена на посту президента США

Сергей Марков
11:06 19.01.2021
Байден начнет президентство со смены администрации и борьбы с коронавирусом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: CNP, AdMedia, Globallookpress
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Первым шагом Джо Байдена на посту американского президента станет традиционная смена кабинета. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в комментарии «Звезде». Как подчеркнул эксперт, избранному главе США предстоит сменить порядка 10 тысяч чиновников.

«Максимальная смена людей - это традиционно, с чего начинает американский президент. Там меняется довольно много людей, более 10 тысяч политических назначенцев. Уберут людей, которые работали при Трампе (действующий президент США Дональд Трамп. - Прим. ред.) и поставят новых людей», - указал политолог.

Действия, направленные на борьбу с коронавирусом, Марков назвал вторым безотлагательным делом Байдена в качестве хозяина Белого дома. Как пояснил политолог, ситуация с COVID-19 в США очень тяжелая и требует немедленного внимания президента.

«Максимальная работа по борьбе с эпидемией короновируса. Поскольку эпидемия в США чудовищная, система здравоохранения плохая, не справляется с этой эпидемией. Там какие-то огромные цифры, чуть ли не каждый 20-й умерший в мире от коронавируса умер в США. Очень высокие проценты», - заявил Марков.

Джо Байден вступит в должность главы США 20 января 2021 года. В Вашингтоне сейчас полным ходом идут приготовления к инаугурации избранного президента. Дональд Трамп присутствовать на ней отказался.

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