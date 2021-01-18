Эксперт счел спорным предложение ужесточить наказание за уклонение от налогов

Председатель общественной организации «Российский союз налогоплательщиков» Артем Кирьянов прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о потенциальном ужесточении уголовной ответственности за преступления в области уклонения от уплаты налогов на крупную сумму.

Как пояснил эксперт в комментарии «Звезде», прежде всего следует брать во внимание тот факт, что речь в данном случае идет не об обычных людях, а об индивидуальных предпринимателях.

«Речь идет не о физических лицах как таковых, а все-таки об индивидуальных предпринимателях, и надо об этом сразу говорить, то есть речь идет не о тех людях, которые не заплатили небольшую сумму налогов и оказываются в поле зрения СК», - указал Кирьянов.

Он добавил, что появление соответствующих инициатив вскрывает существующий сегодня кризис института индивидуального предпринимательства как такового. При этом, по мнению эксперта, подобные высказывания вступают в противоречие «с теми мягкими, но эффективными аналитическими мерами, которые сегодня применяет налоговая служба».

«Позиция звучит с точки зрения следственных процессов актуально, а с точки зрения повышения эффективности экономики, с точки зрения рабочих процессов для предпринимателей это, конечно, не может радовать. Надо комплексно посмотреть на ситуацию. Первую скрипку должна играть налоговая служба, и ее прерогативой должно быть высказывание таких предложений», - заявил Кирьянов.

Эксперт добавил, что ужесточение уголовной ответственности за преступления в области уклонения от уплаты налогов явно не направлено на гуманизацию в отношении бизнеса со стороны государства.