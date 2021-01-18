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Эксперты объяснили борьбу с Telegram в США местью Трампу

Светлана Иванова
14:17 18.01.2021
Демократы делают все возможное, чтобы удалить представителей «трампизма» из политических процессов, уверен политолог Алексей Мухин.
Эксперты объяснили борьбу с Telegram в США местью Трампу
© Фото: Nikolas Joao Kokovlis, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Судебный запрос к Apple c требованием удалить Telegram из числа приложений в App Store продиктован желанием США ограничить доступ к российскому мессенджеру со стороны американцев. Что, в свою очередь, объясняется местью действующему американскому президенту Дональду Трампу со стороны демократов. Об этом рассказал в комментарии «Звезде» рассказал политолог, публицист, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

Эксперт подчеркнул, что демократы делают все возможное, чтобы удалить представителей «трампизма» из политических процессов.

«Все, что происходит сейчас с Трампом и "трампистами" в США, имеет характер мести за четыре года унижений демократов и за проигрыш четыре года назад в президентских выборах. Сейчас речь идет про то, чтобы максимально выключить так называемый "трампизм" и его представителей из политических процессов», - пояснил Мухин.

Эксперт подчеркнул, что действия, направленные на закрытие доступа к Telegram как к альтернативному мессенджеру в США, имеют мало отношения к демократическим принципах, которыми гордятся в Вашингтоне.

«Попытка заблокировать Telegram или вывести его с каким-то там из программ, которые предлагают его в качестве альтернативного мессенджера, имеют мало отношения к экономике, имею мало отношения к тем западным демократическим ценностям, которыми так гордятся в Вашингтоне. Боюсь, что речь идет о банальной мести», - указал политолог.

В том, что борьба с Telegram ведется из-за истерии на фоне политической борьбы, убежден и гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков. Эксперт объясняет появление названия мессенджера в судебном запросе желанием заставить руководство крупных компаний ограничить доступ к Telegram.

В понедельник, 18 января, стало известно о судебном запросе в адрес Apple удалить Telegram из числа приложений в App Store. НКО Coalition for a Safer Web, ставшая инициатором иска, собирается начать аналогичное судебное разбирательство с Google.

Telegram стал вторым по числу скачиваний приложением среди американских пользователей. Показатели резко взлетели после блокировки аккаунтов Дональда Трампа в ряде соцсетей.

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