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Метеоролог предупредил о резком приходе оттепели в Москву

Светлана Иванова
13:22 18.01.2021
Температура воздуха около нуля со слабыми и средними осадками установится в четверг и сохранится до начала следующей недели.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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Теплый воздух из Средиземноморья принесет в Москву и Подмосковье оттепель с осадками. Как рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Александр Синенков, резкая смена погоды произойдет в четверг, 21 января.

До этого в европейской части России будут стоять морозы до 11, 13 градусов в дневные часы, и до минус 15, минус 20 ночью.

«Уже в четверг произойдет смена воздушных масс, и на смену холодной сибирской массе в сибирском антициклоне придет с запада теплый воздух из Средиземноморья. Воздух этот охладится, пока он будет идти из Средиземноморья, но он заметно повысит температуру воздуха. Уже в четверг мы ожидаем в столицы минус 2, минус 4 градусы  в дневные часы, а в пятницу приблизится к нулевой отметке», - отметил Синенков.

Он добавил, что потепление будет сопровождаться выпадением осадков: снега – в четверг, снега с дожнем - в пятницу и выходные. Метеоролог предупредил о высокой вероятности появления гололедицы, подчеркнув, что оттепель в регионе сохранится до начала следующей недели.

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