Эксперт объяснил, кому противопоказаны крещенские купания

При крещенских купаниях противопоказано употребление алкоголя. Об этом заявил инструктор по спасению на воде Максим Худобин. Причем, как подчеркнул эксперт в комментарии «Звезде», от спиртных напитков следует отказаться как до погружения в прорубь, так и после.

По словам инструктора, чтобы избежать болезни после погружения в прорубь с ледяной водой, необходимо придерживаться определенных правил поведения.

«После погружения в прорубь обязательно нужно вытереться насухо, одеться в теплую одежду, выпить теплое питье и отправиться в теплое место, либо в домой, либо в специально оборудованные для этого места», - пояснил Худобин.

Он предостерег от крещенских купаний тех людей, кто страдает от хронических заболеваний легких и сердечно-сосудистой системы. Кроме того, по словам эксперта, окунаться в купель во время мороза противопоказано и тем, кто недавно перенес ОРВИ или простужен сейчас.

19 января православные христиане отмечают Крещение. Праздник обычно сопровождается крещенскими купаниями. Из-за пандемии коронавируса от их проведения отказались в некоторых регионах России. В РПЦ, в свою очередь, напомнили, что погружения в прорубь не являются церковным предписанием, а в этом году лучше вообще от них отказаться, отмечал глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.