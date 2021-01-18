Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Эксклюзив Коронавирус ТЕГИ

Терапевт рассказала, как вести себя после вакцинации от коронавируса

Светлана Иванова
10:35 18.01.2021
После вакцинации следует придерживаться принципов здорового образа жизни, считает доктор.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Человек должен быть здоров перед проведением вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом заявила врач – терапевт Татьяна Романенко. Как пояснила медик в комментарии «Звезде», речь идет и о катаральных явлениях, и об обострениях хронических заболеваний.

«Самая главная подготовка – человек должен быть практически здоров на момент вакцинации, то есть у него не должно быть обострений каких-то хронических заболевания или каких-то катаральных явлений, то есть кашля, насморка, и он должен быть скомпенсирован по хроническим заболеваниям», - сказала Романенко.

Она добавила, что противопоказанием к вакцинации является аллергия, посоветовала посмотреть на наличие антител к COVID-19 перед тем, как отправляться в прививочный кабинет. А после самой вакцинации следует придерживаться принципов здорового образа жизни, пояснила врач-терапевт.

«Вести здоровый образ жизни, воздержаться от алкоголя, это не то, чтобы алкоголь как-то повлиял или нивелировал действие вакцины, но человек должен четко оценивать свои физиологические параметры, я своим пациентам рекомендую в течение недели минимум, разумный образ жизни, не подвергать себя чрезмерным физическим нагрузкам, не переохлаждаться, то есть следовать правилам ЗОЖ», - указала Романенко.

В качестве возможных реакций после прививки медик отметила повышение температуры тело до субфебрильных значений, появление легких катаральных явлений и болезненность в месте инъекции. Антитела, как и в течение болезни, начинают появляться к концу второй недели, оптимума они достигают в течение трех-четырех недель. В случае с препаратом «Спутник V», который является двухкомпонентной вакциной, на 21 день ставится вторая доза, добавила Романенко.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.