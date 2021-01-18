Терапевт рассказала, как вести себя после вакцинации от коронавируса

Человек должен быть здоров перед проведением вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом заявила врач – терапевт Татьяна Романенко. Как пояснила медик в комментарии «Звезде», речь идет и о катаральных явлениях, и об обострениях хронических заболеваний.

«Самая главная подготовка – человек должен быть практически здоров на момент вакцинации, то есть у него не должно быть обострений каких-то хронических заболевания или каких-то катаральных явлений, то есть кашля, насморка, и он должен быть скомпенсирован по хроническим заболеваниям», - сказала Романенко.

Она добавила, что противопоказанием к вакцинации является аллергия, посоветовала посмотреть на наличие антител к COVID-19 перед тем, как отправляться в прививочный кабинет. А после самой вакцинации следует придерживаться принципов здорового образа жизни, пояснила врач-терапевт.

«Вести здоровый образ жизни, воздержаться от алкоголя, это не то, чтобы алкоголь как-то повлиял или нивелировал действие вакцины, но человек должен четко оценивать свои физиологические параметры, я своим пациентам рекомендую в течение недели минимум, разумный образ жизни, не подвергать себя чрезмерным физическим нагрузкам, не переохлаждаться, то есть следовать правилам ЗОЖ», - указала Романенко.

В качестве возможных реакций после прививки медик отметила повышение температуры тело до субфебрильных значений, появление легких катаральных явлений и болезненность в месте инъекции. Антитела, как и в течение болезни, начинают появляться к концу второй недели, оптимума они достигают в течение трех-четырех недель. В случае с препаратом «Спутник V», который является двухкомпонентной вакциной, на 21 день ставится вторая доза, добавила Романенко.