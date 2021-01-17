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Названа возможная причина смерти Героя Советского Союза Николая Антошкина

Ян Брацкий
16:23 17.01.2021
Место и время похорон станут известны завтра, 18 января, после согласования с семьей умершего.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости
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Герой Советского Союза, Заслуженный военный летчик РФ генерал-полковник Николай Антошкин незадолго до своей смерти был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Об этом «Звезде» рассказал руководитель аппарата Клуба военачальников Николай Дерябин.

«Положили его в больницу 3 января именно с коронавирусом. Он шел на поправку, думали все будет хорошо. Врачи скажут лучше, конечно, но положили его с этой гадостью. Он всегда был бодр, энергичен, активный человек. У него 19 декабря был день рождения. Все его поздравляли и я с ним общался по телефону. Очень хороший человек был», - сказал Дерябин.

Николай Антошкин умер сегодня в возрасте 79 лет. Место и время похорон станут известны завтра, 18 января, после согласования с семьей умершего.

Антошкин родился 19 декабря 1942 года. Он командовал авиационной группировкой во ходе ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, лично участвовал в полетах над разрушенным реактором. Командуя Среднеазиатским военным округом, обеспечивал запуски и посадки космических кораблей, в том числе «Бурана».

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