Бляшки в сосудах и камни в почках: диетолог рассказала о вреде «немолока»

Польза растительного молока взамен обычного сомнительна, иногда оно даже может нанести организму вред. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил диетолог и нутрициолог Анна Белоусова.

Она отметила, что главное преимущество коровьего, козьего и овечьего молока – это насыщение костей кальцием.

«Если мы имеем "немолоко" – ореховое, соевое, какое угодно – то мы имеем дело с кальцием, который биохимически связывается с другими компонентами. В частности, если речь идет о соевом молоке – это фитины, фитаты. Соединения фосфора с кальцием никогда не ложатся в кости. Они могут лечь в сосуды, что приведет, если человек склонен к атеросклерозу, к увеличению бляшек, и могут лечь в почки и это будут, скорее всего, фосфатные-оксалатные камни. В самом идеальном случае… этот кальций не усвоится», – пояснила врач.

По мнению Белоусовой, растительные напитки также не помогают похудеть, так калорийность бобовых, орехов и овса, которые часто используют для его изготовления, выше калорийности обычного молока.

Диетолог рекомендовала употреблять «немолоко» людям с непереносимостью лактозы в случаях, когда очень хочется обычного молока. Кроме того, отметила Белоусова, миндальное молоко идеально подходит для выпечки и десертов.