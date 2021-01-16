Врач рассказал, кому на диете для похудения разрешен фастфуд

Врач-эндокринолог, диетолог Алексей Калинчев в разговоре со «Звездой» рассказал, какие калорийные продукты можно употреблять даже во время диеты для похудения.

«Можно все, но в разумных дозах и правильно приготовленное. То есть, пожалуйста, сало – правильный хороший продукт, но в разумных дозах и не на ночь, потому что оно тяжелое. Жирное мясо тоже можно, просто надо нюансы в количествах понимать»,- заявил специалист.

Также диетолог рекомендовал обратить внимание на определенные продукты, которые, несмотря на свою калорийность, можно употреблять во время диеты. Авокадо, по словам Калинчева, является источником правильных жиров. Орехи хорошо подходят для перекусов. А такая жирная красная рыба, как форель и семга, легко усваивается и обладает большим количеством полезных жиров. Также врач посоветовал включить в рацион растительные масла.

«Есть такая концепция, что можно есть любые продукты и при этом худеть, если ты их вписываешь в КБЖУ. Это - калории, белки, жиры, углеводы. У человека условно в день 2000 ккал должно быть. Если ты в эти ккал вписываешь фастфуд, то его тоже можно есть. Я не придерживаюсь такого подхода, но многие придерживаются. И при определенных условиях это работает. Это касается молодых и здоровых людей, у которых, условно говоря, небольшой лишний вес. Если они физически активны и будут питаться фастфудом, при этом укладываясь в их КБЖУ, это допустимо»,- объяснил эксперт.

Врач объяснил, что при употреблении фастфуда есть свои ограничения. Так, если человек немолодой и у него есть проблемы со здоровьем, то для него такая пища «никаким боком» несовместима с вопросами здоровья и похудения.