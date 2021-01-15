«Это трагедия»: Валентин Смирнитский о смерти Бориса Грачевского
Художественный руководитель «Ералаша» скончался в четверг, 14 января.
© Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press
Заслуженный артист РСФСР Валентин Смирнитский рассказал телеканалу «Звезда», что смерть Бориса Грачевского стала для него настоящей трагедией.
«Я с Борей хорошо был знаком. Это трагедия просто. Сказать мне нечего. Просто чудовищно», - заявил он.
Художественный руководитель «Ералаша» скончался в четверг, 14 января. Причиной смерти стал коронавирус. Инфекцию у режиссера нашли в конце ноября. Состояние Грачевского оставалось стабильно тяжелым, позднее его перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.