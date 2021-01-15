Эксклюзив «Это трагедия»: Валентин Смирнитский о смерти Бориса Грачевского Иван Линдеманн Художественный руководитель «Ералаша» скончался в четверг, 14 января. © Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press Читайте нас на: Заслуженный артист РСФСР Валентин Смирнитский рассказал телеканалу «Звезда», что смерть Бориса Грачевского стала для него настоящей трагедией. «Я с Борей хорошо был знаком. Это трагедия просто. Сказать мне нечего. Просто чудовищно», - заявил он. Художественный руководитель «Ералаша» скончался в четверг, 14 января. Причиной смерти стал коронавирус. Инфекцию у режиссера нашли в конце ноября. Состояние Грачевского оставалось стабильно тяжелым, позднее его перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика