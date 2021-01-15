Военный эксперт оценил последствия выхода России из ДОН

Выход Российской Федерации из Договора по открытому небу (ДОН) является верным и взвешенным решением. Об этом «Звезде» рассказал директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов. По его мнению, в сложившейся ситуации, когда власти США отказались исполнять договоренности, Россия не могла поступить иначе.

«Ситуация сложилась следующим образом. Американцы вышли, а все их союзники по НАТО не вышли. Нам запретили контролировать ситуацию над американской территорией, но Пентагон мог получать интересующую их информацию о нас от своих европейских союзников. Сложилась фарсовая ситуация, и создали ее США», - сказал Коновалов.

Сегодня в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Россия начинает внутригосударственные процедуры по выходу страны из Договора по открытому небу. В комментарии ведомства говорится, что Москва пошла на это из-за отсутствия прогресса в деле устранения препятствий для продолжения функционирования договора в новых условиях. Также в заявлении МИД уточняется, что по окончании процедур по выходу страны из договора соответствующее уведомление направят депозитариям.

«В советские времена нас всех приучили бояться войны. Сейчас времена другие, и надо думать о том, каким образом зеркально ответить на враждебные действия США, которые происходят почти каждый день. Выход из ДОН и есть такое действие, и оно правильное. Войны бояться не надо, нашему потенциальному противнику нанесен зеркальный ответ», - добавил эксперт.

Напомним, что власти США в ночь на 22 ноября официально завершили процедуру своего выхода из Договора по открытому небу. ДОН был подписан в 1992 году. Он позволяет странам облетать территории друг друга с целью укрепления доверия.