Специалист по проблемам ЖКХ рассказал, за какие коммунальные услуги можно не платить

Председатель Союза жилищных организаций Москвы, специалист по проблемам ТСЖ и ЖКХ Константин Крохин в разговоре со «Звездой» рассказал, какие коммунальные услуги можно не оплачивать.

Эксперт рассказал, что коммунальные тарифы устанавливаются органами исполнительной власти субъектов РФ, и только они могут принять решение об их повышении или снижении. Тариф на содержание и текущий ремонт жилого помещения устанавливается на основании решения общего собрания собственников, отметил Крохин. В том случае, если оно не проходило или не устанавливало тариф, на территории субъекта, либо на территории муниципального округа, действует средний тариф.

«Поэтому, если люди хотят средний тариф (обычно средний тариф ниже, чем коммерческий тариф или тариф, устанавливаемый в домах), то граждане ничего не делают, не проводят собрание, и у них будет действовать вот этот тариф среднегородской, который устанавливается властями»,- объяснил специалист.

Если же жители решили какие-то услуги улучшить, например, добавить ежедневную уборку помещений общего пользования, тогда они могут на общем собрании утвердить ставку содержания.

«Граждане могут устанавливать тарифы, это касается только содержания текущего ремонта на основании обоснованной сметы. Очень часто мы с этим сталкиваемся, что управляющие компании какими-то махинациями хотят повысить прибыльность своей деятельности и фальсифицируют собрания. На основе этих собраний устанавливают тарифы в два-три раза выше среднегородских...обычно они называют эти тарифы дополнительными услугами»,- рассказал он.

Крохин подчеркнул, что Жилищный кодекс РФ утверждает, что дополнительные услуги являются необязательными, то есть граждане обязаны платить только за те услуги, которые входят в содержание и текущий ремонт.

«Например, лакей в ливреях, мытье окон, витрин каких-то, витражей альпинистами - эти услуги не являются обязательными. Если гражданин отказывается оплачивать допуслуги, даже утвержденные на собрании, он в праве ссылаться на то, что они не входят в содержание и текущий ремонт»,-заявил Крохин.

По словам специалиста, условие о дополнительных услугах является «ничтожным», даже если оно было принято на собрании собственников.