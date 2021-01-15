Новикова рассказала, как протекала болезнь Грачевского

Народная артистка России, актриса и юмористка Клара Новикова не может представить себе, что больше не услышит голоса Бориса Грачевского. Как пояснила Новикова в комментарии «Звезде», когда режиссер звонил, он всегда поднимал настроение.

«Я не представляю себе, как это Бори (Бориса Грачевского. - Прим. ред.) нет, как это, он больше не позвонит таким всегда радостным. Он всегда, даже если был чем-то огорчен, он все равно находил какую-то историю, байку, анекдот», - сказала Новикова.

Она подчеркнула, что художественный руководитель юмористического журнала «Ералаш» переживал в своей жизни множество моментов по здоровью, но всегда их преодолевал. Вот и в этот раз, по словам актрисы, друзья и близкие Грачевского до последнего надеялись на лучшее, хотя состояние его перед смертью было тяжелым.

«Приличное поражение легких, но в больнице стало еще все сложнее, конечно, очень мы все надеялись, мы были уверены в Борином характере», - отметила Новикова.

Она добавила, что Грачевский пытался избежать заражения COVID-19, все летние месяцы он провел на даче. Коронавирус у режиссера обнаружили в конце декабря. Сначала Грачевский лечил болезнь дома, однако позже был госпитализирован. Как рассказала Новикова, он сам сел за руль и отправился в больницу. Борис Грачевский умер на 72-м году жизни вечером 14 января.