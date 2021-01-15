«Осиротел Ералаш»: Семчев о смерти Грачевского
Режиссер скончался на 72 году жизни.
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Заслуженный артист России Александр Семчев выразил соболезнования в связи со смертью Бориса Грачевского.
«Осиротел Ералаш», - сказал он телеканалу «Звезда».
Ранее воспитанник «Ералаша» Кирилл Емельянов поблагодарил Грачевского за то, что тот открыл ему мир кино. А телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что никогда не видела режиссера без улыбки.
Борис Грачевский скончался от коронавируса на 72 году жизни.