«Он мне открыл мир кино»: воспитанник «Ералаша» поделился воспоминаниями о Грачевском

Актер Кирилл Емельянов, который начал свою карьеру в «Ералаше», поблагодарил Бориса Грачевского за то, что тот открыл ему мир кино.

«Я безумно благодарен Борису Юрьевичу за то, что он мне открыл такой мир как кино, такой мир как «Ералаш». С этого начинали многие артисты, которые сейчас достаточно серьезные места занимают и в нашей профессии, и в шоу-бизнесе, на эстраде», - сказал он телеканалу «Звезда».

Также он выразил соболезнования родным и близким худрука «Ералаша».

«Слов нет, потому что Борис Юрьевич для нас тот человек, который никак не может ассоциироваться со смертью. Борис Юрьевич - это тот человек, который ассоциируется исключительно с улыбкой», - добавил актер.

Бориса Грачевского не стало в четверг, 14 ноября. Режиссеру и сценаристу был 71 год.