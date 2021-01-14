Хазанов отреагировал на сообщения о смерти Грачевского
Актер подчеркнул, что знал о тяжелом состоянии худрука «Ералаша».
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Актер Геннадий Хазанов прокомментировал сообщения о смерти Бориса Грачевского.
«Я знал, что у него тяжелое состояние. Мне очень тяжело говорить. Я ничего, кроме горьких слов сожаления, сказать не могу», - сообщил он телеканалу «Звезда».
Ранее на смерть художественного руководителя «Ералаша» отреагировала Лера Кудрявцева. Телеведущая сообщила, что не помнит Грачевского без улыбки.
Артист скончался от коронавируса. Ему был 71 год.