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Хазанов отреагировал на сообщения о смерти Грачевского

Иван Линдеманн
23:56 14.01.2021
Актер подчеркнул, что знал о тяжелом состоянии худрука «Ералаша».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Natalya Loginova globallookpress
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Актер Геннадий Хазанов прокомментировал сообщения о смерти Бориса Грачевского.

«Я знал, что у него тяжелое состояние. Мне очень тяжело говорить. Я ничего, кроме горьких слов сожаления, сказать не могу», - сообщил он телеканалу «Звезда».

Ранее на смерть художественного руководителя «Ералаша» отреагировала Лера Кудрявцева. Телеведущая сообщила, что не помнит Грачевского без улыбки.

Артист скончался от коронавируса. Ему был 71 год.

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