Эксклюзив Хазанов отреагировал на сообщения о смерти Грачевского Иван Линдеманн Актер подчеркнул, что знал о тяжелом состоянии худрука «Ералаша». © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Natalya Loginova globallookpress Читайте нас на: Актер Геннадий Хазанов прокомментировал сообщения о смерти Бориса Грачевского. «Я знал, что у него тяжелое состояние. Мне очень тяжело говорить. Я ничего, кроме горьких слов сожаления, сказать не могу», - сообщил он телеканалу «Звезда». Ранее на смерть художественного руководителя «Ералаша» отреагировала Лера Кудрявцева. Телеведущая сообщила, что не помнит Грачевского без улыбки. Артист скончался от коронавируса. Ему был 71 год. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика