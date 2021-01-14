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Лещенко поддержал идею заменить гимн «Катюшей» на чемпионатах мира и Олимпиадах

Светлана Иванова
18:08 14.01.2021
Народный артист объяснил, почему «Катюшу» нельзя считать военной песней.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press
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Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал предложение комиссии спортсменов ОКР использовать известную песню «Катюша» вместо гимна России на международных соревнованиях. Как пояснил эстрадный певец в комментарии «Звезде», он считает эту идею замечательной и призывает всех поддержать ее.

«Хорошее решение, когда думали об этом, и были разговоры об этом с журналистами, я поддерживал это все», - рассказал Лещенко.

Он подчеркнул, что находит «Катюшу» очень уместной для звучания на чемпионатах мира и Олимпиадах, поскольку эта песня является визитной карточкой России.

«Это знаковая песня для всего нашего народа и для тех людей, которые любят русскую музыку, любят русский фольклор, эта песня на протяжении уже 80 лет звучит во всем мире как визитная карточка России», - подчеркнул народный артист.

Лещенко также раскритиковал мнение тех, кто находит в «Катюше» ассоциации с войной. Певец обратил внимание, что песня была написана еще до Великой Отечественной войны в адрес пограничников, которые стоят на границе.

«Во-первых, там ничего военного нет, там нет ни слова о войне, во-вторых, она может считаться военной только потому, что ее именем была названа знаменитая "Катюша" (советские боевые машины реактивной артиллерии. - Прим. ред.)», - резюмировал народный артист.

Необходимость заменить национальный музыкальный символ на два года возникла после решения CAS по спору ВАДА и РУСАДА, запрещающего использование гимна страны на чемпионатах мира и Олимпиадах.

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