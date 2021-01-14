Врач рассказала о группах риска в морозы

Врач-терапевт Людмила Лапа в разговоре со «Звездой» рассказала, для кого проводить время на улице в период мороза может быть опасно. Кроме того, специалист объяснила, каким образом следует защищать кожу от обморожения. В первую очередь, по словам терапевта, в группу риска входят люди, которые одеваются не по погоде.

«В первую очередь в группу риска входят люди, которые плохо одеты или обуты. Они, естественно, будут простывать и составят самую большую численность людей, которые могут заболеть вирусными заболеваниями», - сказала Лапа.

Также специалист рассказала о второй группе риска - это больные хроническими заболеваниями, однако они, как правило, всегда под наблюдением врача и в морозную погоду редко выходят на улицу.

«Это у нас больные хроническими бронхитами, ХОБЛ, аллергики, у которых всегда может быть обморожение лица. Его при выходе на улицу всегда надо защищать. Надевать маски, смазывать кожные покровы маслами», - объяснила медик.

В отдельную группу риска специалист определила людей, страдающих от хронического тонзиллита, насморка, гайморита. По словам Лапы, это пациенты, у которых есть «компрометирующие» хронические заболевания носоглотки.

«Что касается других групп заболеваний, хронические заболевания, сосудистые, им, наоборот, полезно выходить, однако время прогулки должно быть ограничено», - отметила врач.

Терапевт отметила пользу прогулок на свежем воздухе даже в морозы, однако рекомендовала сокращать их длительность, чтобы избегать переохлаждения. При температуре до минус 20 градусов специалист посоветовала гулять не более 15-20 минут.