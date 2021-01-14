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Эксперт усомнился в доведении процедуры импичмента Трампу до конца

Ян Брацкий
16:54 14.01.2021
В истории США Дональд Трамп стал первым президентом, которому нижняя палата вынесла импичмент дважды.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: DonaldTrump, Facebook
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Попытка объявить импичмент действующему президенту США Дональду Трампу - политический акт возмездия со стороны демократов. Такой версии придерживается эксперт РИСИ Илья Кравченко. В беседе со «Звездой» он выразил уверенность в том, что все происходящее в политическом истеблишменте США является атакой лично на Трампа.

«Символизм в том, что осталось немного и Трамп сам уйдет с поста, но это их не волнует. Они хотят продемонстрировать власть Конгресса, подконтрольного демократам. Только импичмент и только так. Это атака лично на Трампа, чтобы максимально уничтожить его политический имидж и не позволить консолидировать вокруг себя часть электората и не дать ему возможность переизбраться в 2024 году», - считает Кравченко.

На это указывает и поспешность, с которой действуют политические противники Дональда Трампа, добавил он. По закону, процедура импичмента занимает около полугода. Проводится настоящее расследование, приводятся доказательства, до которых демократам сегодня нет никакого дела.

«Сенат должен вынести окончательное решение, которое не подлежит обжалованию, но времени на это нет. Сенаторы намерены оставаться на каникулах до 19 января, а на следующий день будет уже новый президент. На доведение процедуры импичмента до логического завершения уже нет времени», - добавил эксперт.

Накануне палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент действующему президенту. Дональда Трампа сочли виновным в подстрекательстве к мятежу. Речь идет о беспорядках в Капитолии, которые в день утверждения итогов выборов устроили сторонники главы Белого дома. В резолюции сказано, что действия президента подпадают под конституционную формулировку «тяжкие преступления и проступки».

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